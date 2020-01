Jordaniërs betogen tegen Midden-Oostenplan van Trump YV

31 januari 2020

17u36

Bron: Belga 2 Israel Palestina Jordaanse betogers zijn vrijdag in verscheidene steden van het land de straat opgetrokken om te protesteren tegen het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump voor het Midden-Oosten.

In de hoofdstad Amman kwamen tientallen mensen bij de Amerikaanse ambassade samen om slogans te scanderen tegen het plan van Trump en tegen het verdrag van 1994 tussen Jordanië en Israël. "Schande, schande, ze hebben Jeruzalem verkwanseld", riepen de betogers.

Op een spandoek stond "het recht op terugkeer is heilig", in een verwijzing naar de hoop van veel Palestijnen te kunnen terugkeren naar de grond waarop zij of hun familie woonden in wat nu Israël is. Volgens de Verenigde Naties verblijven meer dan 2 miljoen Palestijnse vluchtelingen in Jordanië. Het plan van Trump geeft hun niet het recht terug te keren.

In het centrum van Amman betoogden honderden mensen in het bijzijn van een zware veiligheidsmacht. Betogers gingen ook in andere provincies de straat op, volgens mediaberichten onder meer in Zarka en al-Zarq en Ajlun. Ook in twee Palestijnse vluchtelingenkampen aan de rand van Amman werd gemanifesteerd.

In een telefoongesprek met de Palestijnse president Mahmoud Abbas herhaalde koning Abdullah vrijdag de Jordaanse steun voor het Palestijnse volk en voor de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat met de grenzen van 4 juni 1967 en met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. "Koning Abdullah benadrukte dat Jordanië zal blijven werken aan de rechtvaardige en omvangrijke vrede die het volk van de regio nastreeft, overeenkomstig het internationale recht en de betreffende VN-resoluties", deelde het Hof mee.