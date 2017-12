Jeruzalem, heilige en omstreden stad LB

Israël claimt de hele stad op, wat in strijd is met het internationaal recht en met VN-resoluties. Israel Palestina Jeruzalem of al-Quds in het Arabisch is een religieus middelpunt en knooppunt voor de verwante joodse, christelijke en islamitische godsdiensten. De stad wordt heilig genoemd en bleef eeuwen fel omstreden. Dat duurde tot 1948, het jaar dat de Britten, die er met een mandaat van de Volkenbond zaten, vertrokken.

In 1948 raakte Jeruzalem verdeeld in een stuk dat in het nieuwe Israël kwam te liggen en een deel dat onder Jordanië viel. Nu claimt Israël de hele stad voor zichzelf, wat in strijd is met het internationaal recht en met VN-resoluties. De Palestijnen willen het oostelijke deel terug als hoofdstad van Palestina. Als Israël de bezetting van Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever zou opgeven, was de door de VN beoogde 'tweestatenoplossing' vrijwel geregeld.

Uitbreiding

De stad is mogelijk 5000 jaar oud. De wijken buiten de oude stadsmuren zijn echter pas sinds het midden van de 19de eeuw opgetrokken. Sinds 1860 is de stad sterk gegroeid met name door de komst van buitenlanders. De joodse immigratie kwam vervolgens aan het begin van de twintigste eeuw goed op gang. Ook nu breidt de stad zich uit door de uitbreidingen van joodse wijken en kolonies in bezet Oost-Jeruzalem en omgeving.

Bezet gebied

In 1967 veroverde Israël het oosten en in 1980 werd bij wet vastgelegd dat Jeruzalem de eeuwige, ondeelbare hoofdstad van Israël is. Vrijwel geen enkel land erkent dit. Voor de internationale gemeenschap is Oost-Jeruzalem bezet gebied dat op grond van resolutie 242 van de Veiligheidsraad en via onderhandelingen moet worden teruggegeven. Buitenlandse ambassades staan daarom normaal gesproken niet in het omstreden Jeruzalem maar in Tel Aviv.

De Palestijnen van Oost-Jeruzalem hebben geen staatsburgerschap en worden gediscrimineerd. Grote aantallen wonen in stadsdelen die door die afscheidingen worden geïsoleerd. Maar volgens officiële statistieken zijn nog altijd circa 330.000 van de 880.000 bewoners van Jeruzalem (37 procent) Palestijn.