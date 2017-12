Jeruzalem: bewaker busstation neergestoken LB

13u51

Bron: ANP 1 AFP De voorbije dagen is op veel plaatsen in de Palestijnse gebieden fel geprotesteerd tegen het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen. Israel Palestina Bij het centrale busstation in Jeruzalem is een Israëliër zwaargewond geraakt toen hij werd aangevallen met een mes. Volgens Israëlische media gaat het om een bewaker.

Over de aanvaller en diens motief is nog niets bekend. In de afgelopen dagen is op veel plaatsen in de Palestijnse gebieden fel geprotesteerd tegen het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen.