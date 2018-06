Israëlische veiligheidsdienst doekt omvangrijk terreurnetwerk van Hamas op JM

17 juni 2018

18u07

Bron: ANP 11 Israel Palestina De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft op de Westelijke Jordaanoever in de regio Nablus een omvangrijk terreurnetwerk van Hamas opgerold. De militante Palestijnse groepering bestond uit meer dan twintig leden, die bomaanslagen wilden plegen in onder meer grote steden als Tel Aviv en Jeruzalem. Geweren, springstof en gevaarlijke grondstoffen werden in beslag genomen.

Een terreurnetwerk uit meer dan twintig leden werd door Shin Bet opgedoekt. De cel wilde aanslagen plegen op verschillende steden en had doelen op de West Bank op het oog. Dat is zondag bekendgemaakt in de media.

Door eind april in actie te komen en de verdachten, onder wie de twee leiders, te arresteren hebben de geheim agenten naar eigen zeggen enkele terreurdaden op het laatste moment verijdeld. Er zijn verscheidene bommen onschadelijk gemaakt, waaronder een exemplaar van 10 kilo dat met een mobiele telefoon op afstand tot ontploffing kon worden gebracht. Verder zijn er geweren,springstof in beslag genomen en grondstoffen om explosieven te maken.