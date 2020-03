Israëlische soldaten schieten Palestijn dood op Westelijke Jordaanoever kv

23 maart 2020

06u00

Bron: Belga 1 Israel Palestina Een Palestijn is gisteren doodgeschoten door Israëlische soldaten in de buurt van Nilin, ten westen van Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. Dat melden het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid en het Israëlische leger.

Volgens het Israëlische leger gaat het om een man die deel uitmaakte van een groep die stenen gooiden op Israëlische wagens.

"Soldaten schoten op verdachten nadat ze stenen hadden gegooid en zich voorbereidden om meer te gooien", aldus het leger in een mededeling. "Volgens de informatie die we nu hebben, is een van de verdachten omgekomen en is een andere gewond geraakt en kunnen ontsnappen."



Het officiële Palestijnse persagentschap Wafa meldt dan weer dat het Israëlische leger ervoor gezorgd heeft dat een ziekenwagen de man niet naar het ziekenhuis heeft kunnen brengen.

Volgens buurtbewoners is de naam van het slachtoffer Soufiane al-Khawaja.

De Palestijnse regering in Ramallah kondigde zondag een verbod van twee weken aan op niet-essentiële reizen naar de Westelijke Jordaanoever om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.