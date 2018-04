Israëlische scherpschutters uiten in open brief "schaamte en verdriet" over schieten op ongewapende Palestijnen kv

13 april 2018

17u02

Bron: Belga, Reuters 0 Israel Palestina Minstens 528 Palestijnen hebben vandaag bij nieuwe massale protesten aan de Israëlische grens met de Gazastrook verwondingen opgelopen. Enkele voormalige Israëlische scherpschutters hebben in een open brief de onethische bevelen om te schieten op ongewapende demonstranten aangeklaagd.

Vijf voormalige Israëlische scherpschutters drukten in een open brief hun gevoel van "schaamte en verdriet" uit over de gebeurtenissen aan de grensmuur. De leden van de organisatie 'Breaking the Silence' hekelden in hun schrijven "militaire bevelen die scherpschutters toelaten met scherpe munitie op ongewapende demonstranten te vuren". Ze voelen zich "beschaamd over de bevelen die een gebrek aan moreel en ethisch beoordelingsvermogen" vertonen en "verdriet over de jonge soldaten die -zoals ze zelf uit eigen ervaring weten- voor altijd de taferelen die ze door het vizier van hun geweer hebben gezien, met zich zullen meedragen".

Een hoge Israëlische officier wees de beschuldigingen van de hand. "We schieten enkel als we moeten schieten", zei hij. Alles wordt ondernomen om verwondingen en het doden te verhinderen. "Er wordt geprobeerd om onze scherpschutters in diskrediet te brengen, maar dat zal niet lukken, onze scherpschutters zijn geweldig".

Schotwonden en ademhalingsproblemen

Bij de demonstraties liepen meer dan 100 demonstranten vandaag schotwonden op, anderen hadden traangas ingeademd, zo deelt het Palestijnse ministerie van Gezondheid mee. Een tent van een medische hulppost werd vol geraakt door een traangasgranaat, waardoor tien verplegers ademhalingsproblemen kregen. Minstens één Palestijn verkeert in levensgevaar, zo delen Palestijnse artsen mee.

Volgens een militair woordvoerder namen rond de 10.000 Palestijnen op vijf plaatsen langs de grens deel aan de demonstraties. Ze zwaaiden met Palestijnse vlaggen, verbrandden Israëlische vlaggen en staken autobanden in brand. Er werden enkele pogingen ondernomen om de hindernissen voor de eigenlijke grensmuur te beschadigen of te doorbreken en er werd met brandende voorwerpen gegooid.

"Terroristen"

Een hoge Israëlische officier zei vandaag dat de meeste gedode Palestijnen "terroristen" waren. De vorige week gedode fotojournalist Jassir Murtaja was volgens hem een betaalde spion van Hamas. Die bewering van Israël werd langs Palestijnse kant krachtig van de hand gewezen. De dood van de journalist had wereldwijd voor verontwaardiging gezorgd.

Een Israëlische militaire woordvoerder zegt dat de militairen geconfronteerd worden met relschoppers en proberen de rellen uit elkaar te drijven. Er wordt alles aan gedaan om het aantal slachtoffers zo laag mogelijk te houden. "Maar we kunnen een bende relschoppers niet toelaten Israël binnen te dringen", zei hij.

Op de benen schieten

Israël heeft de beschuldigingen van mensenrechtenorganisaties dat het de Palestijnse protesten te hard aanpakt resoluut naast zich neergelegd. Volgens het leger hebben soldaten het bevel om enkel op de benen van Palestijnen te schieten als ze de grenszone schade toebrengen of de eigen soldaten in gevaar zijn. Israël heeft de bevolking van de Gazastrook steeds weer gewaarschuwd om weg te blijven uit de grenszone, klinkt het.

Voor het nieuwe protest had de Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman de inwoners van de Gazastrook en de daar heersende Hamasbeweging aangemaand van koers te veranderen. "Jullie zullen ons nooit breken", zei Lieberman. "Julie zouden er beter niet meer over nadenken hoe jullie de staat Israël kunnen vernietigen, maar hoe jullie zij aan zij met Israël kunnen bestaan - dat zou beter zijn voor de inwoners van de Gazastrook, van Israël en de hele regio".

Hamas wordt door de EU, de VS en Israël als terreurorganisatie beschouwd. Ze heeft de vernietiging van Israël in het vaandel geschreven en streeft met geweld naar de oprichting van een Palestijnse moslimstaat in het gebied tussen de Middellandse Zee en de Jordaan.

Marsen van de terugkeer

Vandaag was de derde week op rij waarin Palestijnse betogers elke vrijdag deelnemen aan de 'Marsen van de Terugkeer', die tot midden mei duren. Aanleiding daarvoor zijn de vieringen rond de 70ste verjaardag van de stichting van de staat Israël. Voor de Palestijnen betekent de Israëlische feestdag een ramp, omdat in 1948 honderdduizenden Palestijnen moesten vluchten of werden verdreven. Vorderingen naar een "recht op terugkeer" van de vandaag ongeveer vijf miljoen Palestijnen en hun nakomelingen naar Israëlisch staatsgebied worden door Tel Aviv geweigerd.

Sinds eind maart zijn bij de massale protesten langs de Gaza-grens 34 Palestijnen gedood, honderden liepen schotwonden op.

Joods extremisme

Op de Westelijke Jordaanoever pleegden vermoedelijk joodse extremisten donderdagnacht een brandaanslag op een moskee. De daders hadden de ingangsdeur van het islamitische gebedshuis in het dorp Aqraba in de omgeving van Nabloes in brand gestoken , aldus de Israëlische politie. Bovendien hadden ze in het Hebreeuws de woorden "wraak" en "prijskaartje" op een muur gespoten.