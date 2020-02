Israëlische leger onderschept vijf raketaanvallen vanuit Gazastrook YV

24 februari 2020

13u35

Bron: Belga 0 Israel Palestina De Islamitische Jihad heeft maandag minstens zes raketten afgevuurd vanuit de Gazastrook naar Israël, waarvan vijf werden onderschept door de IJzeren Koepel, het raketafweersysteem van het Israëlische leger. De aanvallen waren een vergeldingsactie op luchtaanvallen van Israël in Syrië en de Gazastrook op zondag.

Nadat een Palestijnse strijder zondag werd gedood door Israëlische militairen, zijn de spanningen tussen de Islamitische Jihad en Israël opnieuw hoog opgelopen met verschillende luchtaanvallen langs beide kanten.

Bij de Israëlische aanvallen in de nacht van zondag op maandag zijn minstens zes mensen omgekomen, waarvan twee Palestijnse strijders van de Islamitische Jihad en vier leden van pro-Iraanse milities. Zo meldde het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Eerder was sprake van twee doden. Door de spanningen bleven scholen, bedrijven en wegen in Zuid-Israël maandag gesloten.

Het Israëlische leger heeft in het verleden verschillende doelwitten in Syrië gebombardeerd uit schrik dat aartsrivaal Iran zijn militaire invloed er verder uitbreidt.