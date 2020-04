Israëlische Arbeidspartij treedt toe tot noodregering IB

27 april 2020

00u08

Bron: Belga 0 Israel Palestina De Israëlische Arbeidspartij heeft zondag gestemd voor de samensmelting met de alliantie Blauw-Wit van Benny Gantz, en voor de toetreding tot de eenheidsregering die hij gaat vormen met de rechtse premier Benjamin Netanyahu.

Een meerderheid van 64,2 procent van ongeveer 3.800 leden stemden online voor het akkoord dat hun partijleider Amir Peretz ondertekende met Gantz, over de deelname van zijn partij aan de noodregering. De Arbeidspartij mag twee ministers leveren, die van Economie en van Sociale Zaken. De eerste post is voor Peretz, en de tweede voor Itzik Shmuli.

In augustus schoor Peretz nog zijn gekende snor af zodat de Israëli "zijn lippen konden lezen", wanneer hij zwoer om nooit in een regering met de van corruptie verdachte Netanyahu te stappen. Maar net als Gantz rechtvaardigt hij het verbreken van die verkiezingsbelofte door te zeggen dat Israël een brede regering van nationale eenheid nodig heeft, om de coronacrisis en de economische gevolgen ervan aan te pakken.

“Evenwichtige eenheidsregering met rotatie”

"We stappen niet in een rechtse regering, we stappen in een evenwichtige eenheidsregering met rotatie", zei hij zondag na de stemming. De "strategische samenwerking" met Gantz zal volgens hem opnieuw een leidende politieke partij van de Arbeidspartij maken.

Gantz en Netanyahu ondertekenden afgelopen maandag een coalitie-overeenkomst, waarmee een einde kwam aan een politieke crisis van 16 maanden. De afspraak is dat Netanyahu de eerste 18 maanden premier wordt en daarna Gantz. Na drie jaar zouden er dan verkiezingen worden georganiseerd.