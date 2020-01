Israëlisch leger verhoogt aanwezigheid in Jordaanvallei YV

28 januari 2020

13u15

Bron: Belga 0 Israel Palestina Enkele uren voordat Amerikaanse president Donald Trump zijn vredesplan voor het Midden-Oosten zal voorstellen, heeft het Israëlische leger vandaag een verhoogde aanwezigheid aangekondigd in de Jordaanvallei op de Westelijke Jordaanoever. De vrees bestaat dat het plan voor onrust zal zorgen in de Palestijnse gebieden.

President Trump zal het vredesplan dinsdagmiddag voorstellen in Washington, om 18.00 uur Belgische tijd, samen met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Aan het plan werd drie jaar gewerkt, en delen ervan zijn al uitgelekt in de Israëlische media. “Het is een erg groot plan”, aldus Trump.

Zo zou de Amerikaanse president de Israëlische nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever willen laten annexeren door Israël. Tegelijk zou het plan zo'n 70 tot 80 procent van het gebied onder Palestijnse controle plaatsen.

“Zware gevolgen”

De Palestijnse president Mahmoed Abbas waarschuwde voor "zware gevolgen" voor de hele regio, als Trumps plan aan de "soevereiniteit of identiteit" van de Palestijnen raakt. De Palestijnen aanvaarden Trump niet als bemiddelaar in het Israëlisch-Palestijns conflict, omdat hij onder meer besliste om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen.

Volgens de Palestijnse premier is het geen vredesplan. “Het is een plan om Trump te beschermen voor de impeachment en om Netanyahu uit de gevangenis te houden”, zegt Mohammad Shtayyeh. Netanyahu werd in november aangeklaagd wegens onder meer omkoping en fraude. Hij ontkent iets verkeerd gedaan te hebben en zegt dat hij het slachtoffer is van een heksenjacht door de media.