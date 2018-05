Israëlisch leger schiet op betogers: tientallen doden en 1.700 gewonden bij protesten aan grens met Gaza Palestijnse betoger: "De wereld zal onze boodschap horen. De bezetting moet eindigen" Redactie

14 mei 2018

11u42

Bron: ANP, VTM Nieuws 596 Israel Palestina Aan de grens tussen de Gazastrook en Israël heeft het Israëlische leger heeft het vuur geopend op Palestijnse betogers. Er vielen al meer dan 40 doden en ongeveer 1.700 gewonden, van wie de meesten schotwonden opliepen. Israël voerde ook een luchtaanval uit op " vijf terroristische doelwitten in een militair trainingskamp van Hamas". Dat er vandaag protesten zouden uitbreken, stond in de sterren geschreven. Het is de 70ste verjaardag van de staat Israël. Bovendien openen de VS net vandaag een nieuwe ambassade in Jeruzalem. Dat wordt door de Palestijnen beschouwd als de hoofdstad van hun nog op te richten staat.

Hieronder ziet u rechtstreekse beelden van VTM Nieuws.

Sinds de Israëlische militaire operatie van 2014 in de Gazastrook zijn er nog niet zo veel doden op een dag in de Gazastrook gevallen. Tienduizenden betogers verzamelden zich maandag op meerdere plekken aan de grens. De betogers trokken massaal naar de grens om de 'Nakba' (de Catastrofe) te herdenken. Daarmee verwijzen ze naar het uitroepen van de staat Israël zeventig jaar geleden. Dat betekende voor veel Palestijnen dat zij van hun geboortegrond vluchtten of daarvan werden verdreven.

Palestijnen gooiden brandbommen en stenen naar de Israëlische ordetroepen. Die schoten met scherp op de betogers. “Er kunnen vandaag veel martelaren bijkomen”, zegt een van de actievoerders. “Heel veel. Maar de wereld zal onze boodschap horen. De bezetting moet eindigen.” De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) heeft naar aanleiding van het geweld voor dinsdag een algemene staking in de Palestijnse gebieden afgekondigd. Tegelijkertijd is het een dag van rouw voor de omgekomen martelaren.

Het Israëlische leger had de Palestijnen gewaarschuwd weg te blijven bij het grenshek. Getuigen zeggen dat Israëlische troepen traangas afvuurden op tentenkampen in de buurt van de grens. Door de protesten zijn de afgelopen weken tientallen Palestijnen om het leven gekomen.

Kenneth Roth, directeur van Human Rights Watch (HRW), zei op Twitter dat een Israëlische legerfunctionaris heeft bevestigd dat de Israëlische sluipschutters met scherp schieten en niet met rubberkogels. "Gerechtvaardigd enkel als een laatste redmiddel om een onmiddellijke dodelijke bedreiging te stoppen", aldus Roth.

VN: "Stop disproportioneel geweld"

Een VN-comité belast met de strijd tegen racisme roept Israël op om "onmiddellijk" te stoppen met het "disproportionele" gebruik van geweld tegen Palestijnse betogers in de Gazastrook. De 18 onafhankelijke experten van het comité, dat bij het bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN behoort, zijn "erg bezorgd door het feit dat de talrijke overleden of gewonde mensen geen imminente dreiging leken te vertegenwoordigen" op het ogenblik dat ze werden geraakt.

Ook secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, zei ongerust te zijn over de situatie. Volgens Guterres toont het geweld aan dat een politieke oplossing absoluut noodzakelijk is. "Er is geen plan B voor de tweestatenoplossing", aldus de VN-baas. Dat is de enige manier waarop beide volkeren in vrede met elkaar kunnen samenleven, zei hij.

Jordanië en Egypte

Jordanië en Egypte, de enige twee Arabische landen die formele diplomatieke betrekkingen met Israël hebben, veroordeelden de Israëlische actie aan de Gazastrook. De woordvoerder van de Jordaanse overheid veroordeelde het "buitensporige geweld tegen de weerloze Palestijnse bevolking" en sprak over een "misdaad". Egypte veroordeelde ten strengste dat "de Israëlische bezettende troepen" zich richten tegen "ongewapende Palestijnse burgers", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Reynders: "Dialoog zo snel mogelijk weer opstarten"

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) roept de strijdende partijen aan de grens van de Gazastrook met Israël op om "elk disproportioneel gebruik van geweld te voorkomen en de dialoog voor een duurzame oplossing zo snel mogelijk op te starten".

Reynders woont momenteel een internationale conferentie over de slachtoffers van etnisch en religieus geweld in het Midden-Oosten bij in Brussel. De buitenlandminister roept de strijdende partijen in Gaza van daaruit op om "unilateraal geweld dat spanningen creëert, te vermijden".

Ook de Europese Unie heeft Israël en de Palestijnen opgeroepen tot de grootste terughoudendheid. "Tientallen Palestijnen, onder wie kinderen, zijn gedood en honderden zijn gewond door Israëlische schoten tijdens massale manifestaties aan het grenshek van Gaza. We vragen alle partijen om te handelen met de grootste terughoudendheid om nog meer verlies van mensenlevens te vermijden", zo zei de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken van de Europese Unie Frederica Mogherini.