Israëlisch leger schiet op betogers: 37 doden en meer dan duizend gewonden bij protesten aan grens met Gaza "De wereld zal onze boodschap horen. De bezetting moet eindigen" Redactie

14 mei 2018

11u42

Het Israëlische leger heeft het vuur geopend op Palestijnse betogers. De menselijke tol blijft maar oplopen, er is intussen sprake van 37 doden. Ongeveer 1.700 anderen raakten gewond. Volgens Israël zijn gewapende Hamas-militanten van plan de grens over te steken nadat Palestijnse demonstranten het hek neergehaald hebben. Hieronder ziet u rechtstreekse beelden van VTM Nieuws.

Zo'n tweehonderd betogers liepen schotwonden op, aldus gezondheidsfunctionarissen. Er zouden onder meer een veertienjarige jongen en een man in een rolstoel gedood zijn. "Er kunnen vandaag veel martelaren bijkomen", zegt een van de actievoerders. "Heel veel. Maar de wereld zal onze boodschap horen. De bezetting moet eindigen."

Dat er vandaag protesten zouden uitbreken, stond in de sterren geschreven. Het is de zeventigste verjaardag van de staat Israël en net vandaag openen de Verenigde Staten van Amerika ook een nieuwe ambassade in het land, in Jeruzalem.

In de Gazastrook zijn scholen, banken en bedrijven dicht naar aanleiding van de protesten aan de grens met Israël. Een commissie van alle Palestijnse fracties, waaronder ook Hamas, riep op tot de staking. Luidsprekers aan moskeeën hebben burgers opgeroepen om met "een miljoen" Palestijnen langs de grens te stappen, voor de 'Mars van de terugkeer'.

Duizenden Palestijnen zijn op verschillende plaatsen aan de grens samengekomen, en kleine groepjes hebben geprobeerd tot bij het zwaar beveiligde grenshek te komen. De groepjes Palestijnen gooiden met stenen naar het Israëlische leger. Dat hebben journalisten van persbureau AFP kunnen vaststellen. Het Israëlische leger opende vervolgens het vuur.

De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet zegt dat gewapende Hamas-militanten van plan zijn de grens over te steken nadat Palestijnse demonstranten de grenshekken hebben neergehaald. "Terroristen van Hamas mogen niet te dicht bij het grenshek komen, uit vrees dat ze worden gedood of gevangengenomen door het leger, tenzij het hek wordt neergehaald. Dan moeten ze Israël onder dekking van de menigte binnenkomen en aanvallen uitvoeren", zegt Shin Bet in een mededeling op basis van een ondervraging met een vermoedelijk lid van Hamas.

Het Israëlische leger had de Palestijnen gewaarschuwd weg te blijven bij het grenshek. Getuigen zeggen dat Israëlische troepen traangas afvuurden op tentenkampen in de buurt van de grens. Door de protesten zijn de afgelopen weken tientallen Palestijnen om het leven gekomen.

Een VN-comité belast met de strijd tegen racisme roept Israël op om "onmiddellijk" te stoppen met het "disproportionele" gebruik van geweld tegen Palestijnse betogers in de Gazastrook. De 18 onafhankelijke experten van het comité, dat bij het bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN behoort, zijn "erg bezorgd door het feit dat de talrijke overleden of gewonde mensen geen imminente dreiging leken te vertegenwoordigen" op het ogenblik dat ze werden geraakt.

Kenneth Roth, directeur van Human Rights Watch (HRW), zei op Twitter dat een Israëlische legerfunctionaris heeft bevestigd dat de Israëlische sluipschutters met scherp schieten en niet met rubberkogels. "Gerechtvaardigd enkel als een laatste redmiddel om een onmiddellijke dodelijke bedreiging te stoppen", aldus Roth.