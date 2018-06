Israëlisch leger: "Palestijnse verpleegster 'per ongeluk' doodgeschoten" kv

05 juni 2018

18u12

Bron: Reuters 1 Israel Palestina Razan Al-Najar, de twintigjarige verpleegster die vrijdag werd doodgeschoten tijdens protesten in de Gazastrook was geen doelwit. Dat verklaart het Israëlisch leger vandaag na een eerste onderzoek naar de dood van de vrouw. Een scherpschutter doodde Al-Najar vrijdag toen ze een gewonde te hulp wilde snellen.

Volgens ooggetuigen en de gezondheidsautoriteiten in Gaza werd de vrouw vrijdag in de borst getroffen door een Israëlische scherpschutter toen ze in de richting van het grenshek liep om een oudere man te gaan helpen die aan het hoofd was getroffen door een traangasgranaat. De man kon in veiligheid worden gebracht door Razans collega's, maar zelf bezweek ze even later in een operatiekamer. Ze werd afgelopen weekend begraven.

Het Israëlische leger beweert dat Palestijnse militanten vrijdag schoten afvuurden en een granaat wierpen in de richting van hun troepen. "Uit een eerste onderzoek van het incident blijkt dat een klein aantal kogels werd afgevuurd en dat er geen schoten opzettelijk of rechtstreeks op haar gericht werden", zo luidt het in een korte verklaring van het Israëlische leger. Het onderzoek loopt nog, zo luidt het in de verklaring, en de bevindingen zullen onderzocht worden door de legertop en vervolgens doorgespeeld aan militaire aanklagers.

Duizenden mensen woonden vrijdag de begrafenis van Al-Najar bij, waaronder ook enkele slachtoffers die door haar verzorgd werden nadat ze gewond raakten bij eerdere protesten langs de grens.

Volgens artsen in Gaza heeft het Israëlische leger al 120 Palestijnen gedood sinds de wekelijkse protesten tegen de bezetting van de Gazastrook van start gingen op 30 maart.

Israël beweert dat veel betogers Hamasleden en militanten zijn die de grenzen proberen te doorbreken en aanvallen uitvoeren, maar volgens de Palestijnen zijn de meerderheid van de dodelijke en gewonde slachtoffers ongewapende burgers tegen wie Israël buitensporig geweld gebruikt.