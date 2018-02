Israëlisch leger doodt twee Palestijnen LB

18 februari 2018

08u20

Op de Gazastrook zijn twee Palestijnen gedood door het Israëlische leger. Dat hebben Palestijnse medische bronnen gemeld. Het zou gaan om een vergeldingsactie nadat gisteren Israëlische soldaten gewond raakten door een explosief.

De twee Palestijnen werden gedood in het oosten van de stad Rafah, in het zuiden van de Gazastrook. Volgens ooggetuigen werden ze geraakt door schoten die werden afgevuurd in de buurt van de grens tussen Israël en de Gazastrook, die gecontroleerd wordt door het Islamistische Hamas.

Het Israëlische leger verklaarde "waarschuwingsschoten" te hebben gelost in de richting van een groep Palestijnen die "op een verdachte manier" de afsluiting aan de grens naderde.

Israël heeft sinds gisteren al luchtaanvallen uitgevoerd op "18 terroristische doelwitten van Hamas" in de Gazastrook. Het reageert zo op de raketaanval vanop de Gazastrook op een Israëlische grensstad. Daarnaast raakten bij een explosie gisteren Israëlische soldaten gewond.