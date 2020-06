Israëlisch leger bombardeert doelwitten in Gaza na raketaanval YV

16 juni 2020

11u59

Bron: Belga 0 Israel Palestina Israël heeft maandagavond doelwitten in de Gazastrook gebombardeerd nadat onbekenden vanop Palestijns grondgebied een raketaanval uitvoerden. Dat meldt het Israëlische leger dinsdag.

De luchtmacht zou onder andere in het zuiden van Gaza infrastructuur hebben aangevallen die door de islamistische beweging Hamas wordt gebruikt. Israëlische tanks vuurden ook op de militaire basissen van Hamas, aldus nog het leger. Er zijn voorlopig geen meldingen over slachtoffers.

Het was de eerste keer in meer dan een maand dat er vanuit Gaza nog een raket was afgeschoten naar Israël. Het projectiel kwam neer in open gebied, zo meldden media. Sinds vorige week zijn er wel al verschillende vuurballonnen vanop Palestijns grondgebied naar Israël gestuurd. Dergelijke incidenten doen zich sinds de uitbraak van de coronapandemie minder vaak voor.