Israëlisch leger beschuldigt Egyptische regio van raketaanval KVE

23u47

Bron: Belga 0 Israel Palestina Er zijn deze avond twee raketten afgevuurd vanuit Egypte op Israëlisch grondgebied. Dat zegt het Israëlische leger in een communiqué. De wapens landden in Eshkol, een regio langs de grens met Egypte, maar veroorzaakten geen grote schade. Er vielen ook geen gewonden.

De raketten werden volgens het Israëlische leger afgevoerd vanuit de Sinaï-woestijn. Eerder dit jaar vuurden jihadistische groeperingen gelieerd aan terreurbeweging IS al eens raketten af op Israël vanuit de Sinaï.



Egypte is samen met Jordanië het enige Arabische land dat een vredesakkoord met Israël heeft gesloten, maar het centrale krijgt de Sinaï-regio die grenst aan Israël moeilijk onder controle. In 2011 kwamen 8 Israëlieten om het leven bij een hinderlaag die door een commando uit de Sinaï was opgezet.





