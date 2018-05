Israël wil ook op zee Gaza afsluiten en start bouw van maritieme versperring ADN

27 mei 2018

16u04

Bron: Belga 0 Israel Palestina Ook op zee wil Israël de Palestijnse enclave Gaza van de buitenwereld fysiek afsluiten. Minister van Defensie Avigdor Lieberman deelde vandaag mee dat aan het Zikim-strand de bouw van een "wereldwijd unieke hindernis" is begonnen. De constructie moet verhinderen dat Palestijnse militanten over zee Israël kunnen binnendringen.

Volgens het kabinet van Lieberman gaat het om een soort golfbreker die tegen het einde van het jaar klaar moet zijn. De constructie zal drie verdiepingen tellen en ondoordringbaar zijn. Ze bestaat uit stenen en hekken.

Tijdens de oorlog in Gaza was het in 2014 militante Palestijnen gelukt via de zee in Israël te raken, luidde het in de mededeling van het kabinet. Door de versperring verliest de radicale Palestijnse beweging Hamas, die Gaza bestuurt, opnieuw strategische capaciteit, zegt Lieberman.

Israël en Egypte blokkeren uit veiligheidsoverwegingen de Gazastrook al meer dan een decennium. Daardoor zijn de levensomstandigheden van de zowat twee miljoen bewoners van de smalle strook aan de kust zeer slecht. Israël heeft ook een blokkade op zee afgekondigd.