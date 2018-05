Israël voert nachtelijke bombardementen uit in Gazastrook IB

17 mei 2018

04u11

Bron: Belga 0 Israel Palestina De Israëlische luchtmacht heeft deze nacht meerdere doelwitten in de Gazastrook gebombardeerd. Dat meldt het Israëlische leger op Twitter. "De aanvallen werden uitgevoerd in een reactie op hevig geweervuur met machinegeweren gericht op de stad Sderot", luidt het.

Volgens het Israëlische leger werden "terroristische doelen van Hamas" - de islamistische beweging die de plak zwaait in de Gazastrook - in het noorden van Gaza geviseerd. "Vier van de doelwitten waren gebouwen en terroristische infrastructuur in een militair complex, en drie andere waren wapenproductiefaciliteiten", klinkt het.

Maandag werden tijdens de omstreden opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem aan de grens met de Gazastrook nog zestig Palestijnen door Israëlische soldaten doodgeschoten. Vijftig van hen waren leden van Hamas, zo deelde de organisatie - die door Israël als een terroristische organisatie wordt beschouwd - gisteren zelf mee.