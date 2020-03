Israël valt Hamas-doelwitten aan in Gazastrook IB

28 maart 2020

07u18

Bron: Belga 0 Israel Palestina Israëlische gevechtsvliegtuigen en helikopters hebben gisterenavond laat posities van Hamas aangevallen in de Gazastrook. Dat zegt het Israëlische leger (IDF).

"Eerder vanavond werd er door Gaza een raket afgevuurd op Israëlische burgers. We hebben zojuist gereageerd door Hamas-terreurdoelen in Gaza te raken", twitterde de IDF (Israel Defense Forces). Er was geen melding van slachtoffers.

Eerder had het Israëlische leger al getweet: "Er is net een raket afgevuurd van #Gaza op Israëlische burgers in het zuiden van Israel."

Israël heeft in 2007 de blokkade van de Gazastrook aangescherpt, en dat krijgt nu steun van Egypte. Beide landen rechtvaardigen de maatregel uit veiligheidsoverwegingen. In de kuststrook wonen ongeveer twee miljoen mensen in zeer slechte omstandigheden. Palestijnen protesteren regelmatig tegen de blokkade.

Israël, de Verenigde Staten en de EU classificeren Hamas als een terroristische organisatie die Israël wil vernietigen.

A rocket was fired from #Gaza at Israeli civilians earlier tonight. We just responded by striking Hamas terror targets in Gaza.



As•the•world•fights•COVID19



We•must•also•fight•terror



And we’ll defeat them. Both. Israel Defense Forces(@ IDF) link