Israël sluit na geweld toegang tot Gaza voor voetgangers af JL

05 september 2018

10u57

Bron: BELGA 1 Israel Palestina Israël heeft vandaag de toegang voor voetgangers tot de Gazastrook afgesloten als antwoord op het geweld van een dag eerder. De grensovergang is dicht voor herstellingen nadat honderden Palestijnen in het gebied met stenen hadden gegooid. Daardoor is de infrastructuur aan de grensovergang Erez beschadigd geraakt, zegt het Israëlische leger (IDF).

In afwachting van volledig herstel kan de grens oversteken enkel in individuele humanitaire gevallen. Er zijn drie grensovergangen naar Gaza, het Palestijnse gebied dat het jongste decennium voorwerp van een blokkade door de joodse staat is. Naast Erez is er de door Israël gecontroleerde grensplaats Kerem Shalom, bestemd voor goederen, en Rafah dat onder controle van Egypte staat.

Vorige week was Erez juist weer opengegaan nadat de grensovergang nog een week daarvoor was dichtgegaan wegens botsingen tussen Palestijnen en Israëlische troepen.