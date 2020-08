Israël sluit grenspost Gaza als vergelding voor beschietingen IB/redactie

11 augustus 2020

02u47

Bron: ANP, AD 0 Israel Palestina Israëlische autoriteiten hebben aangekondigd dat zij een toegangspunt voor goederen aan de grens met de Gazastrook gaan afsluiten als vergeldingsmaatregel. Vanuit de verarmde Palestijnse enclave, die door de fundamentalistische Hamas-beweging wordt bestuurd, zijn de laatste tijd meerdere brandgevaarlijke ballonnen opgelaten en raketten afgevuurd.

Maandagochtend zou Hamas volgens Israël nog raketten hebben afgevuurd in de richting van de Middellandse Zee. Maandagavond meldden Israëlische bronnen dat er meerdere brandgevaarlijke ballonnen in Zuid-Israël waren geland, waarbij geen slachtoffers zouden zijn gevallen.

Het Israëlische orgaan dat verantwoordelijk is voor civiele operaties in de Palestijnse Gebieden maakte daarop bekend dat de grenspost Kerem Shalom, van waaruit goederen uit Israël Gaza binnenkomen, “gesloten zal zijn voor alle personen en goederen behalve essentiële humanitaire hulp en brandstof”.

“Deze beslissing werd genomen vanwege de onophoudelijke stroom van brandgevaarlijke ballonnen vanuit de Gazastrook naar Israël”, luidde de verklaring vanuit Israël, waarbij Hamas ervan werd beschuldigd “verantwoordelijk” te zijn omdat het aan de macht is in de Gazastrook, een gebied met zo'n twee miljoen inwoners.

Vergeldingsaanvallen

Sinds Hamas in 2007 in Gaza aan de macht kwam, hebben Israël en de beweging drie oorlogen gevoerd. Ook besloot Israël een muur rond Gaza op te werpen. Ondanks een wapenstilstand die vorig jaar werd gesloten, vinden er geregeld over en weer aanvallen tussen Hamas en en het Israëlische leger plaats.

Volgens een hoogleraar politieke wetenschappen aan de universiteit van Gaza wil Hamas met de ballonnen het signaal aan Israël afgeven dat het wil dat de blokkade juist wordt verlicht, zodat de economische omstandigheden in Gaza kunnen verbeteren.