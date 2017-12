Israël pakt hooggeplaatste Hamas-leider op SPS

Hassan Yousef werd gearresteerd tijdens een huiszoeking in zijn woning in Ramallah, aldus het Israëlische leger.

Volgens de krant The Times of Israel, die bronnen binnen de veiligheidsdiensten citeert, werden in totaal 32 Palestijnen opgepakt vanwege hun betrokkenheid bij terroristische activiteiten en gewelddadige rellen. Palestijnse media melden dat verschillende leiders van Hamas werden opgepakt op de Westelijke Jordaanoever.

Het Israëlische leger voerde vannacht ook een luchtaanval uit op een militair kamp van Hamas in Gaza, nadat eerder een projectiel werd afgeschoten vanuit de Palestijnse gebieden. Het is nog niet bekend of er bij die aanvallen gewonden vielen. Raketaanvallen op Israël zijn meestal het werk van salafistische groepen. Het Israëlische leger reageert daar systematisch op met aanvallen op Hamas, omdat de groep volgens Israël verantwoordelijk is voor wat er zich in de Palestijnse gebieden afspeelt.

Hamas-leider Ismail Hanija had na de erkenning van Jeruzalem als Israëlische hoofdstad door president Donald Trump opgeroepen tot een nieuwe intifada en het plegen van aanslagen op de Westelijke Jordaanoever.

Het is sinds vorige week erg onrustig in de Palestijnse gebieden. Bij protesten en door Israëlische luchtaanvallen kwamen al zeker vier Palestijnen om het leven en raakten honderden anderen gewond.