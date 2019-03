Israël opent vuur op Palestijnse betogers: twee doden en minstens 55 gewonden kv

22 maart 2019

19u37

Bron: Belga 0 Israel Palestina Twee Palestijnen zijn vandaag in de Gazastrook doodgeschoten door Israëlische militairen tijdens rellen op twee verschillende manifestaties die uitliepen op rellen. Dat heeft het Palestijnse ministerie voor Gezondheid bekendgemaakt.

Een jongeman van 18 jaar werd in het hoofd geraakt in Gaza-Stad. Een andere man van 29 jaar werd in de borststreek geraakt ten oosten van het vluchtelingenkamp van al-Bureij, volgens het ministerie. Zeker 55 andere Palestijnen werden gewond door Israëlische kogels.