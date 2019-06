Israël noemt nieuwe nederzetting op Golanhoogte ‘Trump Heights’ nla

16 juni 2019

19u42

Bron: Belga 4 Israel Palestina De Israëlische regering heeft vandaag een beslissing goedgekeurd om een nieuwe nederzetting op de Golanhoogte naar de Amerikaanse president Donald Trump te vernoemen. De nieuwe gemeenschap zal 'Trump Heights' heten, als eerbetoon aan Trump's erkenning in maart van de Israëlische soevereniteitsclaim over de Golanhoogte.

"We zullen blijven bouwen en de Golanhoogte ontwikkelen, ten bate van al haar bewoners, Joden en niet-Joden, en voor de toekomst van het hele land", zo verklaarde premier Benjamin Netanyahu op een bijeenkomst die werd bijgewoond door de Amerikaanse ambassadeur David Friedman.

Het is niet bekend wanneer de bouw van de nieuwe nederzetting zal beginnen.

Israël veroverde de strategisch belangrijke Golanhoogte op Syrië in 1967 tijdens de Arabisch-Israëlische oorlog. In 1981 annexeerde Israël het gebied, maar die zet is internationaal niet erkend.

