Israël noemt doodgeschoten verpleegster in Gaza "menselijk schild"

07 juni 2018

20u42

Bron: Belga Israel Palestina Een vrijwillige hulpverleenster die vorige vrijdag omkwam in de Gazastrook had aanvaard als "menselijk schild" te dienen. Dat laat het Israëlische leger vandaag weten als reactie op de grote commotie die de dood van de 21-jarige Razan al-Najjar heeft veroorzaakt.

In een interview met een Libanese tv-zender had de jonge vrouw gezegd dat ze aan de frontlijn is, "als menselijk schild om de gewonden te beschermen langs de frontlijn". Het Israëlische leger gebruikte dat interview in een op Twitter geposte video, maar knipte het tweede deel van de quote. "Razzan al-Najjar is niet de engel die Hamas van haar wil maken", aldus de tweet van het Israëlische leger.

Sinds eind maart protesteren de Palestijnen langs de Gazastrook. Volgens Israël worden de betogers door Hamas als "menselijk schild" gebruikt om de daden van de terroristen te dekken. Sinds het begin van de protesten zijn al zeker 125 Palestijnen omgekomen, geen enkele Israëlier kwam om.

Al-Najjar werd in de borst geschoten toen ze, volgens de Palestijnse organisatie voor medische zorgen, betogers aan het verzorgen was. Het Israëlische leger ontkende al de vrouw met opzet gedood te hebben.

In de video van het Israëlische leger is ook te zien hoe een vrouw met een mondmasker, die voorgesteld wordt als al-Najjar, een traangasgranaat weggooit. "Ze nam deel aan geweld, terwijl het haar taak was om gewonden aan de grens te helpen", aldus Ofir Gendelman, een woordvoerder van het leger. "Nergens in de wereld nemen hulpverleners deel aan geweld."