Israël kondigt nieuwe bombardementen op Gaza aan

13 augustus 2020

03u49

De Israëlische luchtmacht heeft bombardementen op de Gazastrook aangekondigd als vergelding voor de brandgevaarlijke ballonnen die de afgelopen dagen vanuit Gaza worden opgelaten. Vorige week heeft het Israëlische leger al meerdere aanvallen op posities van de radicale Hamas-beweging in Gaza uitgevoerd.

Gevreesd wordt dat de Israëlische vergeldingsacties leiden tot een heropleving van het gewapend conflict tussen Israël en Hamas in de Gazastrook. Eerder deze week sloeg Israël al terug door een grensovergang voor goederen af te sluiten.

Gisterenavond kondigden de Israëlische autoriteiten ook aan dat de visserijzone rond Gaza wordt ingeperkt van een straal van van 15 naar 8 zeemijl. In een korte verklaring liet het Israëlische leger weten dat het onder meer militaire bases, ondergrondse infrastructuur en observatieposten van Hamas heeft bestookt. Een Palestijnse inlichtingenbron bevestigt de aanvallen, waarbij volgens hem geen gewonden zijn gevallen.

Sinds Hamas in 2007 in Gaza aan de macht kwam, hebben Israël en de beweging drie oorlogen gevoerd. Ook besloot Israël een muur rond Gaza op te werpen. Ondanks een wapenstilstand die vorig jaar werd gesloten, vinden er geregeld aanvallen met raketten, mortiergranaten of brandballonnen door Hamas en vergeldingsaanvallen van het Israëlische leger plaats.