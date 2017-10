Israël bombardeert Syrisch luchtafweergeschut na beschieten verkenningsvliegtuigen 16u35

Bron: ANP 0 Israel Palestina De Israëlische luchtmacht heeft een aanval uitgevoerd op Syrisch luchtafweergeschut. Dat gebeurde volgens de Israëlische strijdkrachten nadat militaire vliegtuigen waren beschoten terwijl ze boven Libanon bezig waren met een verkenningsvlucht.

De Syriërs vuurden volgens de krant Haaretz een raket af op de Israëliërs. Zij bleven ongedeerd. Toch besloot de luchtmacht om terug te slaan, waarna vier bommen op het luchtafweergeschut werden gegooid. Dat gebeurde ongeveer twee uur na de aanval op de toestellen.

"Duidelijke provocatie"

"Het Syrische regime is verantwoordelijk voor beschietingen vanaf het eigen grondgebied", liet het leger weten aan de krant. "We zien dit incident als een duidelijke provocatie. Dat tolereren we niet".

"Israëli's op de vlucht gejaagd"

De Syrische strijdkrachten claimden op hun beurt de Israëliërs op de vlucht gejaagd te hebben. Dat gebeurde volgens het leger nadat de vliegtuigen het Syrische luchtruim waren binnengedrongen. "Onze luchtverdediging reageerde en raakte een van de toestellen", zo citeerde staatspersbureau SANA het leger. De Israëlische tegenaanval zou later "materiële schade" hebben veroorzaakt bij een positie van het leger op het Syrische platteland.

Het Syrische luchtafweergeschut bevindt zich op zo'n 50 kilometer ten oosten van hoofdstad Damascus. Het geschut liep volgens Israël forse schade op door het bombardement. Een Israëlische legerwoordvoerder zei dat Rusland is geïnformeerd over het bombardement. Dat gebeurde "terwijl het plaatsvond of kort ervoor". De Russen geven luchtsteun aan het regime van de Syrische president Bashar al-Assad.