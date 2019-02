Israël bombardeert Hamas in Gazastrook kv

28 februari 2019

00u45

Bron: Belga 0 Israel Palestina Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben woensdagavond in de Gazastrook bombardementen uitgevoerd op doelwitten van Hamas, de islamistische beweging die aan de macht is in de enclave. Dat bevestigde het Israëlische leger.

Volgens Hamas vuurde de Israëlische gevechtsvliegtuigen minstens vijf raketten af op een van zijn militaire sites in de buurt van Khan Younis, een stad in het zuiden van de Gazastrook. Het ministerie van Gezondheid van de enclave zegt dat er geen gewonden zijn gemeld.

"Onze gevechtsvliegtuigen en helikopters hebben een aantal doelwitten van Hamas in de Gazastrook aangevallen in een reactie op explosieve ballonnen die vanuit de Gazastrook werden gelanceerd", zegt het Israëlische leger in een mededeling. De ballonnen met explosieven richtten schade aan de ruiten van een woning in de regio Eshkol aan. Ook daarbij vielen geen gewonden.