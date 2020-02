Israël blokkeert alle export van Palestijnse landbouwproducten in handelsoorlog ES

09 februari 2020

17u43

Bron: ANP 0 Israel Palestina Israël blokkeert sinds zondag alle export van Palestijnse landbouwproducten. Het land heeft de Allenbybrug, de grensovergang tussen de bezette Westelijke Jordaanoever en Jordanië, afgesloten voor agrarische transporten van Palestijnen. De brug is de enige route die Palestijnen kunnen gebruiken om hun goederen uit te voeren naar het buitenland.

De blokkade is een volgende zet in een handelsoorlog tussen Israël en de Palestijnen die ondertussen al maanden duurt. Een afdeling van het Israëlische ministerie van Defensie maakte vandaag bekend dat het tegenhouden van landbouwproducten een reactie is op het Palestijnse besluit van oktober vorig jaar om geen import van kalveren vanuit Israël meer toe te staan. Israëlische fokkers hebben daar veel last van. De Palestijnse autoriteiten legden destijds uit dat ze minder afhankelijk wilden worden van Israël.

Vorige week viel al het besluit dat de Palestijnen geen agrarische producten meer naar Israël mochten exporteren. In reactie daarop besloten de Palestijnen de import van Israëlische producten als frisdrank en mineraalwater stil te leggen.



Volgens de Palestijnse minister van Landbouw is het laatste besluit "in strijd met alle afspraken" en leidt het tot "een zeer gevaarlijke situatie".