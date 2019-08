Israël bestookt Hamas-installaties na raketaanval IB

17 augustus 2019

10u42

Bron: Belga 0 Israel Palestina Gevechtsvliegtuigen van het Israëlische leger hebben vorige nacht installaties van militante Palestijnse groeperingen bestookt in de Gazastrook. Dat zeggen militaire bronnen. De actie, die onder meer gericht was tegen een Hamas-doelwit, was een vergelding voor het afvuren van drie raketten vanuit Gaza op Israël. Noch bij die aanval, noch bij de Israëlische tegenreactie zouden slachtoffers gevallen zijn.

Twee van de drie raketten werden gisteravond onderschept door het Israëlische raketafweersysteem Iron Dome. Het derde projectiel kwam op een onbewoonde strook land terecht.

Bij wijze van vergelding bestookten Israëlische gevechtsvliegtuigen vorige nacht doelwitten in de Gazastrook. Een daarvan was een militaire installatie die aan de radicaal-islamitische beweging Hamas wordt toegeschreven. De Israëlische jets bestookten ook nog een tweede doelwit. Bewoners van de Gazastrook bevestigden dat ze Israëlische vliegtuigen gehoord hebben, maar van slachtoffers of schade is geen sprake.

Spanningen lopen op

Aan de grens met Gaza kwam het tot botsingen tussen de Israëlische soldaten en Palestijnen. Daarbij raakten volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid minstens 63 mensen gewond.

Volgens het Israëlische leger waren zo'n 5.600 Palestijnen samengekomen aan de grens. Ze gooiden granaten en explosieven en probeerden langs het grenshek te geraken.

De spanningen tussen Israël en de Palestijnen lopen sinds enkele dagen opnieuw op nadat twee Palestijnen opgepakt werden. Zij worden verdacht van de moord op een jonge Israëliër, vorige week in de Westelijke Jordaanoever. Twee dagen geleden raakte een Israëlische agent gewond in Jeruzalem, de daders werden neergeschoten. Gisteren werd een Palestijn gedood die in de buurt van Bethlehem twee Israëli’s had aangereden.

