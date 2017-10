Israël arresteert Palestijnse man die 'goedemorgen' op Facebook plaatste 17u06

Bron: Belga 2 ap Israel Palestina De Israëlische politie heeft een Palestijnse man gearresteerd omdat hij op Facebook een foto had geplaatst met daarbij in het Arabisch de mededeling "goedemorgen". De software van Facebook had de boodschap immers verkeerdelijk als "val hen aan" vertaald, zo melden lokale media.

De foto werd in de loop van de week op de sociaalnetwerksite geplaatst. De Palestijnse man leunt er tegen een van de bulldozers aan de Israëlische nederzetting van Beitar Ilit, op de Westelijke Jordaanoever. Daarbij plaatste hij in het Arabisch ook de boodschap "goedemorgen".



De eerder onschuldige lijkende foto deed meteen alarmbellen afgaan bij de Israëlische veiligheidsdiensten. De begeleidende boodschap werd door de automatische vertaalsoftware van Facebook immers foutief omgezet in het Hebreeuws, waardoor de boodschap "val hen aan", verscheen, zo schrijft de Israëlische krant Haaretz.



De Israëlische politie heeft in een reactie toegegeven dat de man daarop werd opgepakt wegens "aanzetten tot geweld". Er werden geen Arabisch sprekende agenten geraadpleegd voor het uitvoeren van de arrestatie.



Na enkele uren, toen duidelijk was geworden dat het om een misverstand ging, werd de Palestijn weer vrijgelaten, benadrukt de politie nog. De man heeft de foto intussen van zijn profiel verwijderd.



Het is onduidelijk hoe de vertaalfout precies is kunnen gebeuren.