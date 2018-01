Israël wil Palestijnen makkelijker ter dood kunnen veroordelen kv

18u21

Bron: Reuters 1 REUTERS Een zitting van de Knesset. Israel Palestina Het Israëlische parlement, de Knesset, heeft vandaag de voorlopige goedkeuring gegeven voor een nieuwe wet die het voor een gerechtshof makkelijker maakt om de doodstraf uit te spreken voor veroordeelden voor moord tijdens aanvallen die beschouwd worden als terrorisme.

Israëlische militaire rechtbanken buigen zich over zaken met betrekking tot Palestijnen in de bezette Westelijke Jordaanoever. Zij hebben nu ook al de macht om de doodstraf uit te spreken, al werd dat tot op heden nog niet gedaan. Het enige geval waarbij in Israël ooit de doodstraf werd voltrokken, was de executie van de voordeelde nazi-oorlogscrimineel Adolf Eichmann in 1962.

Momenteel kan de doodstraf enkel opgelegd worden indien een panel van drie militaire rechters unaniem is over de strafmaat. Indien de wetswijziging er komt, is een meerderheid van twee op de drie voldoende.

Het voorstel werd ingediend door Avigdor Lieberman, de ultra-nationalistische Israëlische minister van Defensie. Lieberman is een voorstander van een harde aanpak van de Palestijnse militanten.

52 van de 120 parlementsleden stemden in de Knesset voor het voorstel. 49 stemden tegen. De voorgestelde strafwetswijziging moet nog drie keer goedgekeurd worden vooraleer ze effectief wordt.

Terwijl de wereld de doodstraf probeert af te schaffen, probeert Israël deze wet in te voeren, die rechtstreeks bedoeld is voor de Palestijnen. Qadoura Fares, voorzitter Palestinian Prisoner Club

"Racistische wet"

Qadoura Fares, voorzitter van de Palestinian Prisoner Club die zich inzet voor Palestijnse gevangenen in Israël, hekelt het "fascistisch regime waarin extremistische partijen zo snel mogelijk racistische wetten proberen door te voeren". "Terwijl de wereld de doodstraf probeert af te schaffen, probeert Israël deze wet in te voeren, die rechtstreeks bedoeld is voor de Palestijnen," reageert hij aan Reuters.

Executie

Ook de Israëlische premier Benjamin Netanyahu stemde voor het voorstel, maar zegt dat er eerst verder debat in de Knesset nodig is, vooraleer de wetswijziging op ministerieel niveau onder de loep wordt genomen. “Ik denk dat iemand in extreme gevallen, waarbij hij moordt en lacht (terwijl hij moordt), niet de rest van zijn leven in de gevangenis moet doorbrengen, maar geëxecuteerd moet worden," zei hij.

Op de vraag van een Israëlisch-Arabisch parlementslid of hij die redenering ook doortrekt naar joodse militanten die veroordeeld worden voor de moord op Palestijnen, antwoordde Netanyahu: “In principe, ja”.