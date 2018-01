Israël schrikt van gespierde taal Abbas ep

Bron: Belga 0 Getty Images Rivlin: "Abbas is teruggekeerd naar ideeën van decennia geleden." Israel Palestina De Israëlische president Reuven Rivlin heeft vandaag zware kritiek geleverd op de toespraak die zijn Palestijnse ambtgenoot Mahmud Abbas gisteren had gehouden op de bijeenkomst van de PLO in Ramallah. In het zog van de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël had Abbas onder andere gesteld dat 'Oslo dood is', een verwijzing naar de in de Noorse hoofdstad in 1993 afgesloten akkoorden over een tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Volgens Rivlin is Abbas "teruggekeerd naar de ideeën die hij decennia geleden propageerde". De Israëlische staatsleider vindt dat Abbas opnieuw dingen heeft gezegd "die hem jaren geleden op de beschuldiging van antisemitisme en Holocaustontkenning te staan zijn gekomen".

Abbas had gisteren onder andere gezegd: "Israël werd geschapen als koloniaal project dat niets te maken had met de Joden; de Joden werden daarentegen als werktuig gebruikt". Tevoren, aldus Abbas, hadden de Britten er reeds over nagedacht, de Joden uit Europa naar het Midden-Oosten te sturen om aldaar de (toen nog imperiale) Britse belangen te behartigen.

In zijn doctoraalsthesis had Abbas in de jaren 60 onder andere de Holocaust gerelativeerd en de Zionistische beweging ervan beschuldigd met het regime van Adolf Hitler te hebben gecollaboreerd. Maar in 2014 had hij de Holocaust dan weer bestempeld als "de grootste misdaad" van de 20ste eeuw.

Op Abbas' verwijzingen naar het niet-naleven door Israël van VN-resoluties 242 en 338 en de opmerking van Trump als zouden de Palestijnen het "vredesproces" saboteren, reageerde Rivlin niet.

AFP De Palestijnse president Mahmud Abbas.