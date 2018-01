Islamitische Staat verklaart oorlog aan Hamas met executievideo LB

15u41

Bron: Washington Post 4 SITE Screenshot van de video die de IS-vertakking in Sinai verspreidde. Israel Palestina De Egyptische tak van terreurgroepering Islamitische Staat, die opereert vanuit de Sinai, heeft haar rivaliteit met het Palestijnse Hamas, met basis in de nabijgelegen Gazastrook, een versnelling hoger geschakeld. In een video roept IS haar aanhangers op Hamas aan te vallen en leden van wat ze een collaborerende organisatie noemen te executeren. Volgens experts kan deze escalatie de fragiele veiligheidssituatie in Gaza destabiliseren. De Palestijnse enclave staat al tien jaar onder controle van Hamas.

"Geef je nooit over aan hen. Gebruik explosieven, pistolen met geluidsdempers en kleefbommen. Bombardeer hun gerechtshoven en hun veiligheidsdiensten, want dat zijn de pijlers van de tirannie die hun troon rechthouden", stelt de verteller in de 22 minuten durende video volgens SITE, de groepering die extremistische websites in de gaten houdt.

Trumps erkenning van Jeruzalem

In de video worden als redenen voor het aanvallen van Hamas het hardhandig optreden van Hamas tegen jihadistengroeperingen in Gaza aangehaald, naast het feit dat Hamas niet kon verhinderen dat de VS Jeruzalem uitriep tot de hoofdstad van Israël. De video begint met een clip van president Trump die vorige maand aankondigde Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen?.

De confrontatie tussen de militantengroeperingen ligt al langer dan een jaar te broeden. Hamas richtte zich tegen aanhangers van IS in Gaza en verscherpte de grenscontroles met de Sinai in een poging de relaties met Egypte te herstellen.

Hamas wordt door zowel Israël als de VS als een terreurgroep beschouwd, maar Hamas probeerde wel de banden met buurland Egypte en de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever aan te halen.

Directe confrontatie met Israël vermeden

Volgens analisten probeerde Hamas de voorbije jaren een directe confrontatie met Israël uit de weg te gaan. IS in de Sinai is radicaler en pleegde onlangs nog een aanslag op een Egyptische moskee waarbij meer dan 300 doden vielen. In de video bekritiseert IS Hamas dat volgens hen "in de voetsporen treedt van het ongelovige Westen".



IS heeft niet de macht om een grootschalige aanval uit te voeren, maar het kan haar aanhangers wel aanmoedigen om raketten richting Israël te lanceren. Dit in de wetenschap dat het Israëlische leger daarop zal reageren met aanvallen op Hamas.

In de video wordt de man die ervan beschuldigd wordt samen te werken met de militaire vleugel van Hamas geëxecuteerd door een man die wordt omschreven als een voormalig Hamas-lid dat berouw heeft getoond. "Zo'n kleine vonk kan één of beide partijen aanzetten tot een militaire confrontatie", stelt Hani Habib, politiek analist in Gaza.