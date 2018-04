Is Mossad verantwoordelijk voor moord op Palestijnse professor en Hamas-lid in Maleisië? kv

22 april 2018

03u33

Bron: Belga 1 Israel Palestina Een Palestijnse professor die lid was van de islamistische groep Hamas is vanochtend omgebracht met schoten vanop een voorbijrijdende motor. Dat zegt de lokale politie.

De daders zouden met twee geweest zijn en het slachtoffer, Fadi Mohammed al-Batsh, omgebracht hebben toen hij op weg was van zijn huis naar een nabijgelegen moskee in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur.

Hamas-leider Ismail Haniyeh beschuldigt Israël en geheime dienst Mossad van de dood van Al-Batsh. "De voorbije jaren zijn verschillende wetenschappers vermoord. We stelden vast dat vijandige veiligheids- en inlichtingenapparaten achter de moorden zaten, in het bijzonder de Israëlische Mossad", zei Haniyeh aan journalisten in Gaza. De moord is volgens hem een schending van de soevereiniteit.

De islamistische groep, die in het Westen vaak beschouwd wordt als terreurorganisatie, bevestigde eerder dat Al-Batsh een "trouw en loyaal lid" was. Israël gaf geen commentaar.

We vermoeden dat de docent, een permanente inwoner van dit land, een blok aan het been was geworden van een land dat vijandig staat tegenover Palestina. Ahmad Zahid Hamidi, premier van Maleisië

De Maleisische premier Ahmad Zahid Hamidi zei dat Al-Batsh, die doceerde over elektrische techniek, van plan was om die namiddag naar Turkije te reizen vanuit Maleisië, meldde Bernama, het persagentschap van de staat. "We vermoeden dat de docent, een permanente inwoner van dit land, een blok aan het been was geworden van een land dat vijandig staat tegenover Palestina", zei Zahid. Volgens hem waren de daders "Kaukasisch en gelinkt aan een inlichtingendienst".