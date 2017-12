Iraanse Revolutionaire Garde biedt Palestijnen hulp aan LB

07u38

Bron: Belga 0 Getty Images Alle verzetsgroepen in de regio zijn nu bereid de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem te verdedigen.

In het conflict over de erkenning door de VS van Jeruzalem als Israëlische hoofdstad heeft een hoge officier van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) zijn hulp aangeboden aan Palestijnse verzetsstrijders.

Generaal Ghassem Sulejmani maakte de boodschap gisteren via telefoon over aan de bevelhebber van de Palestijnse al-Qassam-brigades, bericht IRG-website Sephanews. De al-Qassam-brigades zijn de gewapende tak van de Palestijnse islamistische Hamas-beweging.

Alle verzetsgroepen in de regio zijn bijgevolg bereid de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem te verdedigen, klinkt het. Qasem Soleimani is de commandant van de Al-Quds-brigade van de IRG en leidde onder meer de strijd tegen terreurmilitie IS in Noord-Irak en Syrië.

Iran, dat in tegenstelling tot het soennitische Hamas overwegend sjiitisch is, uitte felle kritiek op de beslissing van de VS om Jeruzalem te erkennen als Israëlische hoofdstad. Het land dreigde met consequenties. Voor president Hassan Rohani is Jeruzalem, vanwege de Al-Aqsa-moskee, "om meer dan politieke redenen" belangrijk. Moslimheiligdommen wereldwijd staan op het spel. Daarmee mogen de VS en Israël moslims niet provoceren, klinkt het.