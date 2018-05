Hezbollah waarschuwt Israël voor nieuwe raketaanvallen IB

15 mei 2018

00u01

De Libanese sjiitische militie Hezbollah heeft Israël gewaarschuwd om af te zien van nieuwe aanvallen op de stellingen van Hezbollah of van bondgenoot Iran in Syrië.

De raketaanval op de Golanhoogte afgelopen donderdag was een boodschap: "Israël kan Syrië niet blijven bombarderen zonder een antwoord te verwachten", zei Hassan Nasrallah, leider van de Libanese sjiitische militie Hezbollah, vandaag.

Als gevolg van de aan Iran toegeschreven aanval schoot Israël tientallen raketten op verschillende doelwitten in Syrië. "Als de beschietingen van Syrië een rode lijn overschrijden, zal de volgende raket Israël aanvallen", zei Nasrallah.

Erfvijand

Hezbollah, Iran en Rusland zijn in de Syrische burgeroorlog de belangrijkste bondgenoten van president Bashar al-Assad. Israël ziet in de militaire aanwezigheid en het rakettenarsenaal van erfvijand Iran in noordelijk buurland Syrië een bedreiging voor zijn veiligheid.