Het conflict tussen Israël en Palestina uitgelegd in 120 seconden Redactie

16 november 2018

Het conflict tussen Israël en Palestina gaat al terug tot 1948. Toch sneuvelen er nog altijd mensen in de strijd om de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. Sinds 30 maart trekken de Palestijnen elke vrijdag naar de grens om te protesteren. Bij die protesten alleen al vielen 214 doden en meer dan 18 000 Palestijnen raakten gewond. Sinds vorige week zondag is het geweld opnieuw geëscaleerd. Maandagnacht vlogen de raketten over en weer. Maar waar gaat dit conflict eigenlijk over?