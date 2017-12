Hele wereld waarschuwde Trump voor erkenning Jeruzalem: "Nu moeten we het ergste vrezen" Guy Van Vlierden

21u22 11 EPA Israel Palestina Heel de wereld reageert afwijzend op de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als de Israëlische hoofdstad — behalve Israël. Zelfs de paus riep Donald Trump nog op om het wankele evenwicht in de zo geteisterde regio niet te verstoren. Maar ook die preek viel in dovemansoren.

Omdat de status van Jeruzalem één van de heetste hangijzers is in het decennia oude conflict tussen Israël en de Palestijnen, hadden zowat alle andere wereldleiders Trump gesmeekt om de stap niet te zetten. Die pleidooien varieerden van voorzichtige bezorgdheid bij VN-baas Antonio Guterres en EU-buitenlandchef Federica Mogherini, tot onverholen kritiek bij de Britse premier Theresa May.

