Hamas sluit akkoord met Fatah 06u37

Bron: ANP 0 REUTERS De Palestijnse veiligheidsdiensten trouw aan Hamas patrouilleren aan de grens met Egypte. Israel Palestina De Palestijnse rivaliserende partijen Fatah en Hamas hebben een akkoord bereikt over politieke verzoening. Details zullen tijdens een persconferentie later vandaag bekend worden gemaakt, laat het Palestijnse Informatie Centrum weten.

Rond het middaguur maken de partijen meer bekend in Caïro. In de Egyptische hoofdstad waren Hamas en Fatah gisteren aan besprekingen begonnen. Fatah is de grootste Palestijnse organisatie, gevolgd door Hamas. Laatstgenoemde trok de macht in de Gazastrook in 2007 gewapenderhand naar zich toe. Hamas, dat door de Verenigde Staten, de Europese Unie en Israël als terreurorganisatie wordt beschouwd, gaf vorige maand aan de macht in Gaza over te zullen dragen aan president Mahmoud Abbas.

EPA Hammas droeg de macht over aan president Mahmoud Abbas.