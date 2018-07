Hamas kondigt wapenstilstand met Israël aan, maar tank bestookt toch Gaza kv TT

21 juli 2018

08u30

Bron: Belga 3 Israel Palestina Nadat het conflict tussen Israël en de Palestijnen in de Gazastrook gisteren dreigde te escaleren, hebben beide kampen een akkoord bereikt over een staakt-het-vuren. Dat zegt een woordvoerder van Hamas, Fawzi Barhoum. Het bestand "met de bezetter" werd bereikt met de hulp van Egypte en de Verenigde Naties, luidt het. Toch heeft een Israelische tank vanmorgen een militaire post van Hamas bestookt.

Hamas, de islamitische beweging die aan de macht is in de Gazastrook, kondigde afgelopen weekend na hevige gevechten al een wapenstilstand af. Dat bestand was echter geen lang leven beschoren.

Een woordvoerster van het Israëlische leger zegt vooralsnog niet te reageren op "politieke zaken". Ze bevestigt wel dat Israël geen aanvallen aan het uitvoeren is. Ook zei een woordvoerster vanmorgen dat er in de loop van de nacht geen raketten of mortiergranaten meer op Israëlisch gebied zijn afgevuurd.

Vanmorgen opende het Israëlische leger toch het vuur op een militaire post van Hamas nadat een groep Palestijnen zich een weg door een grenshekken had gebaand en Israël was binnengetrokken. Volgens het leger "infiltreerden" Palestijnen vanuit het noorden van de Gazastrook Israël en keerden zij daarna naar Gaza terug. Als antwoord beschoot een Israëlische legertank een militaire post van Hamas.

Gisteren schoten Palestijnen een Israëlische soldaat dood aan de grens van de Gazastrook. Als vergelding van de dood van de militair, voerde de Israëlische luchtmacht in totaal zestig luchtaanvallen uit in de enclave. "Onder de doelwitten waren sites voor wapenproductie, een tunnelingang, een fabriek, een opslagplaats voor drones, oefenfaciliteiten en observatieposten", zegt het leger vrijdagavond op Twitter. Ook drie bataljonhoofdkwartieren van Hamas werden geviseerd.

Het ministerie van Gezondheid in de Gazastrook meldde al dat bij de Israëlische bombardementen minstens vier Palestijnen omkwamen.