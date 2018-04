Hamas bereid to onderhandelen met Israël over gevangenen IB

18 april 2018

03u15

Bron: Belga 0 Israel Palestina De leider van Hamas, Ismail Haniya, wil "met de hulp van een bemiddelaar" met Israël onderhandelen over een gevangenenruil. De islamistische beweging, die aan de macht is in de Gazastrook, zegt bereid te zijn om twee Israëlische gevangenen en de lichamen van twee Israëlische soldaten over te leveren.

Hamas is in het bezit van het stoffelijk overschot van twee Israëlische soldaten, Oren Shaoul en Hadar Goldin, die bij de oorlog in de Gazastrook in 2014 omkwamen. Daarnaast houden ze ook twee Israëlische burgers gevangen. Israël houdt naar schatting dan weer 6.500 Palestijnen gevangen.

Ruil

Haniya is nu bereid om over over een ruil te onderhandelen, zo liet hij verstaan. Hij verwees daarbij naar een deal die beide partijen in 2011 sloten over de vrijlating van de Israëlische soldaat Gilad Salit, die al vijf jaar lang zat opgesloten in de Gazastrook, in ruil voor de vrijlating meer dan 1.000 Palestijnse gevangenen in Israël. Israëlisch premier Benjamin Netanyahu had eerder op dinsdag al beloofd "onze zonen te zullen terughalen".