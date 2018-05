Geweld in Gaza: Palestijnse baby omgekomen na inademen van traangas IVI

15 mei 2018

06u53

Bron: Belga, VTM Nieuws 0 Israel Palestina In Gaza is bij het geweld dat sinds gisteren aan de gang is een Palestijnse baby omgekomen. Het kindje had traangas ingeademd. Dat meldt het ministerie van Gezondheid. Zeker 58 mensen zijn omgekomen bij de confrontaties aan de grens van de Gazastrook met Israël, 2.771 anderen zijn gewond geraakt, zo laat het ministerie nog weten.

Het Israëlische leger opende gisteren het vuur op Palestijnse demonstranten. Van de meer dan 2.000 gewonden hebben 1.370 onder hen schotwonden opgelopen.

Het was gisteren de 70ste verjaardag van de staat Israël. Bovendien openden de Verenigde Staten ook een nieuwe ambassade in Jeruzalem, wat in het verleden al heel wat verontwaardiging had veroorzaakt.