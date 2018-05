Geweld in Gaza: Palestijnse baby omgekomen na inademen van traangas IVI

15 mei 2018

06u53

Bron: Belga, VTM Nieuws 7 Israel Palestina In Gaza is bij het geweld dat sinds gisteren aan de gang is een Palestijnse baby van 8 maanden omgekomen. Het meisje is gestikt nadat Israëlische soldaten traangas hadden afgevuurd . Dat meldt het ministerie van Gezondheid. Het is niet duidelijk hoever de baby en haar gezin zich bevonden van de grensafsluiting. Zeker 58 mensen zijn gestorven bij de confrontaties tussen Palestijnse manifestanten en Israëlische soldaten , 2.771 anderen zijn gewond geraakt.

Het Israëlische leger opende gisteren het vuur op Palestijnse demonstranten. Het was gisteren de dodelijkste dag in het Israëlisch-Palestijnse conflict sinds de oorlog van de zomer van 2014 in de Gazastrook. Van de meer dan 2.000 gewonden hebben 1.370 onder hen schotwonden opgelopen.

Het was gisteren de 70ste verjaardag van de staat Israël. Voor de Palestijnen is die verjaardag echter een herdenking van de Nakba, de vlucht en verdrijving van Arabieren uit Palestina. Bovendien openden de Verenigde Staten ook een nieuwe ambassade in Jeruzalem, wat in het verleden al heel wat verontwaardiging en onrust had veroorzaakt. President Donald Trump had Jeruzalem in december erkend als hoofdstad van Israël.

Nieuwe protesten

Ook vandaag - en de komende dagen - gaan de protesten door. "Het dreigt zelfs alleen maar erger te worden", zegt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers, die met zijn cameraploeg in Gaza is.

Veiligheidsraad

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vandaag samen. De vergadering van de Veiligheidsraad komt er op initiatief van Koeweit en is gepland om 16.00 uur Belgische tijd, aldus diplomatieke bronnen.

De Palestijnse Autoriteit stelde een "bloedbad" aan de kaak, terwijl de Israëlische premier Benjamin Netanyahu het gebruik van geweld rechtvaardigde met het recht van Israël om de grenzen te beschermen tegen de "terroristen" van de islamistische beweging Hamas. Die beweging bestuurt Gaza en leverde sinds 2008 al drie oorlogen met Israël. De Palestijnse Autoriteit had na de protesten ook een spoedzitting van de Veiligheidsraad geëist.