Geweld in Gaza: Palestijnse baby omgekomen na inademen van traangas, opnieuw hevige protesten verwacht

15 mei 2018

06u53

In Gaza is bij het geweld dat sinds gisteren geëscaleerd is, een Palestijnse baby van acht maanden omgekomen. Het meisje is gestikt nadat Israëlische soldaten traangas hadden afgevuurd. Dat meldt het ministerie van Gezondheid. Minstens 58 mensen zijn gestorven bij de confrontaties tussen Palestijnse manifestanten en Israëlische soldaten, 2.771 anderen zijn gewond geraakt. Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben vandaag al 11 doelwitten van de Palestijnse beweging Hamas aangevallen. "Alle terroristische activiteiten zullen een streng antwoord krijgen", zegt het leger.

De acht maanden oude Laila Anwar al-Ghandour is deze ochtend gestorven nadat ze traangas had ingeademd. Het is niet duidelijk hoever de baby en haar gezin zich bevonden van de grensafsluiting. Het meisje wordt vandaag begraven.

Onder de zeker 58 doden zijn mogelijk zeven minderjarigen. Volgens een journalist van het onafhankelijk Israëlisch dagblad Haaretz is de dodentol opgelopen tot 60, maar dat is nog niet officieel bevestigd.

Het Israëlische leger opende gisteren het vuur op Palestijnse demonstranten. Het was de dodelijkste dag in het Israëlisch-Palestijnse conflict sinds de oorlog van de zomer van 2014 in de Gazastrook. Van de meer dan 2.000 gewonden hebben 1.370 onder hen schotwonden opgelopen.

Het leger schat dat gisteren meer dan 40.000 Palestijnen hebben deelgenomen aan de protesten op tientallen plaatsen langs de grensomheining in de Gazastrook. Volgens Israël hebben dat de soldaten "standaardprocedures" gevolgd om Palestijnen tegen te houden die door de omheining probeerden te dringen.

Volgens journalisten die ter plaatse zijn, heeft het Israëlische leger het ook op hen gemunt. Al Jazeera- correspondent Hoda Abdel-Hamid heeft videobeelden gedeeld waarop te zien is hoe ze gisteren bijna werd geraakt door een scherpschutter. Op een ander moment had het leger dan weer een drone ingezet om traangas te verspreiden boven een groep reporters.

This happened too - pretty sure elites snipers know what and where they are targeting pic.twitter.com/faRx8GxcKd Hoda Abdel-Hamid(@ HodaAH) link

Targeting journalists won’t make the Gaza problem go away : pic.twitter.com/vmAFyVv5zX Hoda Abdel-Hamid(@ HodaAH) link

Nieuwe protesten

Ook vandaag - en de komende dagen - gaan de protesten door. "Het dreigt zelfs alleen maar erger te worden", zegt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers, die met zijn cameraploeg in Gaza is. Alle politieke fracties hebben opgeroepen tot protesten aan controleposten van het Israëlische leger in de Westelijke Jordaanoever.

Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben vandaag al 11 doelwitten van de Palestijnse beweging Hamas aangevallen in het noorden van de Gazastrook. Dat meldt het leger. Tanks hebben ook op twee stellingen van Hamas gevuurd.

Het leger zegt ook "vastberaden te zullen blijven opereren om massale terreuraanslagen te verhinderen die overwegend door de terreurorganisatie Hamas zijn georkestreerd". "Alle terroristische activiteiten zullen een streng antwoord krijgen", aldus nog het Israëlische leger.

Staking

Vanaf vandaag gaan drie dagen van rouw in. De meeste slachtoffers zullen in de komende uren begraven worden.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft de Palestijnen opgeroepen om de hele dag te staken en zo de omgekomen mensen te eren. Scholen, banken en bedrijven zullen gesloten zijn. De vlaggen aan de ambtszetel van Abbas in Ramallah hangen halfstok.

Nakba

Het was gisteren de 70ste verjaardag van de staat Israël. Voor de Palestijnen is die verjaardag echter een herdenking van de Nakba, de vlucht en verdrijving van Arabieren uit Palestina. Die gebeurtenis wordt vandaag herdacht, maar zorgt al enkele weken voor onrust. Sinds 30 maart zijn al 107 Palestijnen omgekomen en 12.000 anderen gewond geraakt.

De Verenigde Staten openden gisteren bovendien ook een nieuwe ambassade in Jeruzalem. Voor de Palestijnen was dat een extra motivatie om te demonstreren. President Donald Trump heeft Jeruzalem in december erkend als hoofdstad van Israël.

Veiligheidsraad

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vandaag samen. De vergadering komt er op initiatief van Koeweit en is gepland om 16.00 uur Belgische tijd, aldus diplomatieke bronnen.

De Palestijnse Autoriteit stelde een "bloedbad" aan de kaak, terwijl de Israëlische premier Benjamin Netanyahu het gebruik van geweld rechtvaardigde met het recht van Israël om de grenzen te beschermen tegen de "terroristen" van de islamistische beweging Hamas. Die beweging bestuurt Gaza en leverde sinds 2008 al drie oorlogen met Israël. De Palestijnse Autoriteit had na de protesten ook een spoedzitting van de Veiligheidsraad geëist.

Tweestatenoplossing

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders veroordeelt het geweld aan de grens tussen Israël en de Gazastrook. Dat heeft hij gezegd in De Ochtend (Radio 1) en op La Première (RTBF). Hij haalde zowel uit naar Hamas, dat duizenden mensen naar de grens stuurde als het Israëlische leger dat "disproportioneel" reageerde. Reynders pleitte voor een onderzoek door de Verenigde Naties naar wat er op het terrein gebeurd is. De buitenlandminister heeft herhaald dat België tegen de verhuis van de Amerikaanse ambassade. Hij vindt dat een unilaterale daad die tot spanningen leidt.

De minister pleit voor een tweestatenoplossing, met een aparte staat Israël en Palestina, waarbij Jeruzalem de hoofdstad wordt van beide staten. Reynders wil een directe dialoog opstarten tussen Israël en de Palestijnen. En daarvoor is volgens de minister een belangrijke rol weggelegd voor de Europese Unie. Maar "we moeten met één stem spreken", merkt Reynders op. Hij zal hiervoor contact opnemen met verschillende Europese minister van Buitenlandse Zaken, kondigde hij nog aan.

Escalatie vermijden

Ook China heeft ondertussen gereageerd op het geweld. "We roepen de Palestijnse en Israëlische partijen, vooral Israël, op om te getuigen van terughoudendheid, om een escalatie van de spanningen te vermijden", zegt Lu Kang, een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.