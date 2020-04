Gantz en Netanyahu krijgen twee dagen extra om regering te vormen IB

14 april 2020

00u55

Bron: Belga 0 Israel Palestina De aftredende Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn politieke rivaal Benny Gantz zijn er niet in geslaagd om voor de deadline van middernacht een akkoord te sluiten over de vorming van een nieuwe regering. President Reuven Rivlin geeft de twee kemphanen nog 48 uur extra de tijd.

Waarnemend premier Netanyahu van het rechtsconservatieve Likoed en zijn politieke concurrent Benny Gantz van het centrumlinkse Blauw-Wit zaten naar verluidt tot maandagavond laat samen, maar slaagden er niet in een akkoord te vinden over een regering van nationale eenheid voor de deadline van middernacht. Benny Gantz had van de Israëlische president Reuven Rivlin de opdracht gekregen een nieuwe coalitie tot stand te brengen na de parlementsverkiezingen van 2 maart, maar dat lukte dus - opnieuw - niet.

Rivlin geeft de twee kemphanen nu nog 48 uur extra de tijd. De nieuwe deadline verstrijkt dus woensdag om middernacht lokale tijd. Lukt het ook dan niet, dan wordt het mandaat voor regeringsonderhandelingen in principe terug aan het parlement gegeven. Elk parlementslid - dus ook Gantz of Netanyahu - kan dan proberen een meerderheid samen te stellen. Lukt dat niet binnen de drie weken, dan zullen de Israëliërs voor de vierde keer sinds april vorig jaar naar de stembus moeten gaan.

Twistpunt

Het grote twistpunt zou een nieuwe wet zijn die de aanstelling van rechters op het proces rond de aanklachten van corruptie tegen Netanyahu zou kunnen beïnvloeden. Gantz zei eerder op de avond al dat Likoed weigert in te binden "op een voor Blauw-Wit essentieel punt rond rechtstaat en democratie". Netanyahu van zijn kant benadrukte dat zijn partij alles in het werk stelde om tot een akkoord te komen.

Netanyahu is al sinds zijn regering eind 2018 viel aan zet als waarnemend premier. Sindsdien zijn de Israëlische kiezers drie keer naar de stembus getrokken, telkens zonder een duidelijke meerderheid voor het kamp-Netanyahu of het kamp-Gantz tot resultaat.