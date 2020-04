Gantz en Netanyahu bereiken weer geen akkoord over eenheidsregering AH

20 april 2020

14u31

Bron: Belga 0 Israel Palestina In Israël zijn waarnemend eerste minister Benjamin Netanyahu van het rechtse Likoed-blok en zijn rivaal Benny Gantz van de centristische alliantie Blauw-Wit er maandag weer niet in geslaagd een eenheidsregering op de been te brengen. Volgens Likoed gaan de gesprekken voort na de Herdenkingsdag voor de Holocaust van dinsdag.

Televisiezender Channel 12 berichtte dat de voornaamste twistappel de benoeming van rechters blijft. In Israël worden die benoemd door een negenkoppig comité met daarin rechters van het Hooggerechtshof, twee ministers en twee parlementsleden. Blijkbaar is er nog onenigheid over de aanstelling van één van de parlementsleden.

Symbolische deadline

Likoed en Blauw-Wit hebben weliswaar nog tot 7 mei om een akkoord te bereiken, maar veel waarnemers beschouwden maandagmorgen, voor aanvang van een sessie van het Israëlische parlement, als een symbolische deadline. Gantz had ermee gedreigd dat indien Netanyahu zich niet ernstig wijdde aan het uit de brand slepen van een akkoord, hij een wetsontwerp op tafel zou leggen dat iemand die aangeklaagd is, verbiedt om een regering te vormen. Hij heeft dat voorlopig niet gedaan.

Noodregering

Netanyahu moet vanaf 24 mei terechtstaan wegens beschuldigingen van corruptie. Gantz had gezegd dat hij nooit met dergelijk iemand in een regering zou stappen, maar hij verbrak die verkiezingsbelofte vorige maand en knoopte onderhandelingen aan met Netanyahu. Hij stelde dat Israël een noodregering van nationale eenheid nodig had om de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende economische crisis aan te pakken.

De Israëli's moesten binnen een tijdspanne van een jaar al drie keer naar de stembus, de laatste keer op 2 maart.

