Familie van Miss Irak moet het land ontvluchten nadat selfie met Miss Israël kwaad bloed zette LB

12u24

Bron: Jerusalem Post, Times of Israel 3 REUTERS Miss Israël Adar Gandelsman (links) en Miss Irak Sarah Idan (rechts) samen in Las Vegas. Toen Idan de selfie op haar Instagram zette, was dat aanleiding tot een reeks dreigementen die haar familie noopten Irak te ontvluchten. Israel Palestina De familie van Miss Irak is het land moeten ontvluchten nadat de schoonheidskoningin vorige maand een selfie had gepost met Miss Israël. Dat Miss Irak Sarah Idan bij haar selfie met Miss Israël Adar Gandelsman een boodschap van 'vrede en liefde' had gedeeld, zette kwaad bloed in Bagdad.

De foto werd in november tijdens de voorbereidingen voor Miss Universe in Las Vegas genomen. Idan zette de foto op haar Instagrampagina en ze voegde er een pleidooi voor vrede en liefde aan toe. Dat zorgde prompt voor een storm van verontwaardiging in Irak. Zodanig zelfs dat de familie van Idan het land uit schrik ontvluchtte. Dat vertelde Gandelsman op de Israëlische televisie.

Doodsbedreiging

"Mensen bedreigden haar en haar familie en eisten dat Sarah (die in de VS woont, red.) terug naar Bagdad zou keren en de foto zou verwijderen. Ze dreigden ermee haar de titel van Miss Irak te ontnemen, ze werd zelfs met de dood bedreigd", verklaarde Gandelsman. "Uit angst hebben haar familieleden het land verlaten tot de situatie is bekoeld", voegde Gandelsman er volgens The Times of Israel aan toe.

Idan had besloten de foto te posten "om te tonen dat het mogelijk is om samen te leven", zei Gandelsman. De foto kreeg meer dan 3.600 likes, maar hij zette ook een lawine aan negatieve commentaren in gang. Irak erkent Israël niet, beide landen zijn technisch gezien nog altijd in oorlog met elkaar.

Vrede tussen joden en moslims

De 27-jarige Idan stelt in het Arabisch dat Gandelsman haar zei dat ze hoopt dat er op een dag vrede zal zijn tussen beide godsdiensten (jodendom en islam) en dat haar kinderen geen militaire dienst zullen moeten kloppen.

"Ze vroeg me samen een foto te nemen en ik stemde daar mee in, want ook ik hoop op vrede en wilde helpen die boodschap te verspreiden", zei Idan nog. Zij diende zowel in het Amerikaanse als in het Iraakse leger.

"Deze foto betekent niet dat ik de Israëlische overheid en haar beleid inzake Arabische landen steun. Ik verontschuldig me tegenover iedereen die dit zag als een belediging van de Palestijnse zaak. Dat was niet de bedoeling".

Idan is geboren en getogen in Bagdad. Na de Amerikaanse invasie in 2003 werkte ze vanaf 2008 voor het Amerikaanse leger. Na haar verhuis naar de VS haalde ze een universiteitsdiploma in Los Angeles.

De 19-jarige Gandelsman postte overigens ook een foto met Idan op haar Instagram. "Dit is Miss Irak en ze is verbluffend", schreef de Israëlische bij de foto.

In 2014 zorgde de Israëlische kandidate voor Miss Universe voor ophef toen ze met haar collega uit Libanon poseerde, nog een Arabisch land waarmee Israël technisch gezien nog altijd in oorlog is.

Photo News Miss Irak Sarah Idan.

Photo News Adar Gandelsman.

AFP