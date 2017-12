Europees standpunt over statuut Jeruzalem "onveranderd" kv

Bron: Belga 0 ANP De president van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en president van de Europese Raad Donald Tusk tijdens de Europese Raad in Brussel. Israel Palestina De lidstaten van de Europese Unie blijven gehecht aan een tweestatenoplossing en hun positie over het statuut van Jeruzalem blijft "ongewijzigd". Dat heeft Europees president Donald Tusk laten verstaan na een debat onder de staatshoofden en regeringsleiders over de Amerikaanse beslissing om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël.

Op vraag van de Belgische premier Charles Michel wisselden de leiders donderdagavond tijdens het diner van gedachten over de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen. "EU-leiders herhalen sterke gehechtheid aan tweestatenoplossing en, in deze context blijft het standpunt van de EU over Jeruzalem ongewijzigd", zo tweette Tusk.

Uitklaring

Zo nemen de Europese leiders afstand van de beslissing van Trump. De Europese Unie blijft vinden dat het statuut van Jeruzalem uitgeklaard moet worden in het kader van onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen over een tweestatenoplossing. Israël aanschouwt Jeruzalem als zijn ondeelbare hoofdstad. De Palestijnen zien Oost-Jeruzalem dan weer als de hoofdstad van hun toekomstige staat.

In de Kamer "veroordeelde" premier Michel vorige week de verklaring van Trump. "Wij beschouwen deze verklaring als niet-conform het internationaal recht. Wij beschouwen deze verklaring als een gevaar voor het belangrijke vredesproces", zei hij.