Erdogan niet akkoord met erkenning Jeruzalem: "Israël is een terroristische staat die kinderen vermoordt" SI

13u44

Bron: Belga 4 REUTERS Israel Palestina De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft vandaag verklaard dat Israël een "terroristische staat" is die "kinderen vermoordt". Hij voegde daar aan toe dat hij "met alle mogelijke middelen" zal strijden tegen de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël.

"Palestina is een onschuldig slachtoffer (...) Wat Israël betreft, dat is een terroristische staat, ja terroristische! ", aldus Erdogan tijdens een speech in Sivas. "We laten Jeruzalem niet over aan zijn lot in de handen van een staat die kinderen doodt."