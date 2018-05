Egyptische president zet grens met Gaza open tijdens ramadan kv

18 mei 2018

01u38

Bron: Reuters 0 Israel Palestina De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi heeft donderdag het bevel gegeven om de grensovergang tussen Rafah en de Gazastrook gedurende de hele ramadanperiode open te houden. Dat deelt hij mee op Twitter.

De grens met het Palestijnse gebied is meestal gesloten en opent slechts sporadisch. Het is de eerste keer in jaren dat de grensovergang zo lang aan een stuk openblijft. Al-Sisi hoopt daarmee "de last voor de broeders in Gaza te verlichten", tweette hij.

أصدرت توجيهاتى للأجهزة المعنية بإتخاذ ما يلزم لإستمرار فتح معبر رفح البرى طوال شهر رمضان المبارك وذلك ضماناً لتخفيف الأعباء عن الأشقاء فى قطاع غزه#تحيا_مصر Abdelfattah Elsisi(@ AlsisiOfficial) link

Maandag doodden Israëlische troepen in Gaza tientallen Palestijnen die protesteerden langs de grens met Israël tegen de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem.

De Gazastrook valt onder de controle van Hamas, maar de belangrijkste grensovergangen van het gebied, namelijk Rafah aan de grens met Egypte en Erez aan de grens met Israël, worden beheerd door de Palestijnse Autoriteit van de Palestijnse president Mahmoed Abbas.

Egypte sloot de grens voor langere periodes af toen aanslagen op Egyptische veiligheidsdiensten in Sinaï in 2013 toenamen. De Egyptische autoriteiten schoven de schuld daarvan deels in de schoenen van Palestijnse militanten uit Gaza.